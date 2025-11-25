Alistan emplazamiento a huelga en SPAUJED

Prepara el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez (SPAUJED) el emplazamiento a huelga que presentará el 12 de diciembre, para la revisión del contrato colectivo de trabajo y violaciones al mismo por parte de autoridades centrales, informó el secretario general, Marko González Preza.

Recordó que, como cada año, el Sindicato tiene la obligación de revisar con la parte patronal los procesos que son de violación, así como modificaciones al contrato colectivo de trabajo y las peticiones que tienen los empleados con la Universidad.

Como parte de este proceso, el 8 de diciembre se realizará la última asamblea delegacional donde se entregará el documento que se realizó con la base de trabajadores, se aprobará y posteriormente se realizará el emplazamiento a huelga, tentativamente el 12 del mismo mes.

Al mismo tiempo, indicó que en el tema salarial se ha observado que cada año va en detrimento, por lo cual durante una reunión de la Confederación de Sindicalistas Universitarios Académicos y Administrativos, se planteó una petición a nivel nacional, para que se analice este tema y se prevea en el presupuesto que se otorgará a las universidades públicas.

Añadió que, de hecho, en este año se redujo un 5 por ciento el presupuesto para las universidades públicas, por lo cual en esta ocasión se buscará que se revise y se pueda incrementar, pues en caso contrario, se propone realizar un paro nacional de universidades si no se mejoran las prestaciones que tienen actualmente los trabajadores.

Existe un rezago en el salario del personal universitario, recalcó, al indicar que los sueldos se incrementaron en un 4 por ciento, cuando la inflación llegó hasta el 7 poir ciento, lo cual en términos reales equivale a una reducción que se tiene cada año, por lo cual se buscará, al tiempo que se realizan pláticas con la UJED para el tema del contrato colectivo, buscar la forma de que se pueda mejorar el presupuesto para la institución en el 2026.