Llama diputada a ejercer la política como un verdadero acto de servicio

La diputada local Sughey Torres Rodríguez realizó un firme llamado a todos los servidores públicos del estado —sin distinción de nivel, cargo o afiliación partidista— a retomar la esencia de la política como un auténtico acto de servicio hacia la ciudadanía.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, Torres Rodríguez subrayó que la política debe ser un espacio para generar confianza, construir acuerdos y elevar el bienestar de la población, no un terreno para profundizar divisiones o confrontaciones innecesarias.

“La política debe servir para unir, no para separar; para escuchar, no para imponer”, expresó la legisladora, al exhortar a funcionarios municipales, estatales y federales a ejercer su labor con ética, responsabilidad y compromiso social.

Torres enfatizó que, en un contexto donde la población exige mayor transparencia, eficiencia y sensibilidad por parte de la clase gobernante, es indispensable regresar a los principios básicos del servicio público: empatía, cercanía y resultados.

Añadió que la ciudadanía “ya no tolera simulaciones ni discursos vacíos”, por lo que invitó a las y los funcionarios a recuperar la confianza de la gente mediante acciones reales, alejadas de intereses personales o partidistas.

Finalmente, la diputada reiteró que el diálogo, el respeto y la colaboración institucional son fundamentales para atender los retos actuales de Durango, haciendo hincapié en que solo a través de una política verdaderamente humana y responsable se podrá avanzar hacia un estado más justo y equilibrado.