Obituario 25 de noviembre de 2025

FUNERALES HERNANEZ (ANALCO)

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Aurelio Maturino Landeros, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu se está velando el cuerpo del Sr. Lucas Cardoza Marrufo, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Marina González Gómez, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Rafael Roberto Aguilar Alvarado, de 62 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Catalina Amor López, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Luz María Soto Vela, de 62 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 se está velando el cuerpo del Sr. José Isabel Díaz Ontiveros, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 se está velando el cuerpo del Sr. Jesús González Martínez, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 se está velando el cuerpo del Sr. Rubén Torres Rocha, de 68 años, sus honras y sepelio están pendientes