Arquidiócesis de Durango recibe un nuevo sacerdote

En un ambiente profundo de fe, emoción y gratitud, la Iglesia Católica en Durango celebró un acontecimiento que fortalece su camino pastoral: la Ordenación Sacerdotal de José Luis Diosdado Rodríguez, quien se integra desde hoy al Presbiterio Arquidiocesano para servir al Pueblo de Dios.

La imponente Catedral Basílica Menor de Durango fue el corazón de esta celebración, donde familiares, sacerdotes, seminaristas y fieles llenaron cada rincón con aplausos, oración y lágrimas de alegría.

Bajo la guía de Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, Arzobispo de Durango, José Luis recibió la imposición de manos y la oración consagratoria propia de este rito solemne, dando así su paso definitivo al ministerio sacerdotal.

Durante la ceremonia, al nuevo sacerdote se le entregaron la patena, el cáliz y los Santos Evangelios, símbolos que representan su consagración plena a Cristo y su compromiso de alimentar espiritualmente a la comunidad, anunciar la Palabra y celebrar los misterios de la fe.

En su homilía, el Arzobispo Armendáriz dirigió palabras de profundo aliento y cercanía al recién ordenado:

“Inmersos en el júbilo de la esperanza celebramos esta ordenación sacerdotal del joven diácono José Luis Diosdado, quien al sentirse llamado por Dios, hoy confirma su ‘sí’ de manera generosa, para ser en el mundo testigo del amor misericordioso del Padre en favor de su pueblo”.

Las palabras resonaron con fuerza entre los presentes, quienes reconocieron en el nuevo sacerdote una respuesta valiente y llena de amor al llamado divino.

Al finalizar la ceremonia, la comunidad elevó oraciones pidiendo que Dios y la Inmaculada Concepción acompañen el camino sacerdotal de José Luis, fortaleciendo su espíritu para vivir con fidelidad, alegría y entrega el ministerio que hoy inicia.

Con esta ordenación, la Iglesia en Durango renueva su esperanza y reafirma su compromiso evangelizador, celebrando la llegada de un pastor dispuesto a servir con amor a su pueblo.