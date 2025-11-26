Delegación del ITD viaja a Pachuca para competir en InnovaTecNM 2025

Durango, Dgo.— El Instituto Tecnológico de Durango (ITD) confirmó la participación de su delegación estudiantil en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación InnovaTecNM 2025, que se realizará del 25 al 28 de noviembre en el Instituto Tecnológico de Pachuca.

El grupo partió el pasado domingo para integrarse a las actividades del certamen, donde competirán en distintas categorías de proyectos y en el HackaTec, un espacio que evalúa habilidades de innovación, creatividad y resolución de problemas en tiempo real.

Durante la estancia, las y los estudiantes estarán acompañados por personal del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, encargado de brindar apoyo logístico y seguimiento académico a cada equipo.

La institución informó que, como parte del respaldo a la delegación, se entregaron trajes de presentación a estudiantes y asesores, además de proporcionar transporte, alimentación y hospedaje para facilitar su participación en este foro nacional.

El ITD destacó que su presencia en InnovaTecNM se ha convertido en una tradición que fortalece la formación de talento y posiciona a Durango en el ámbito de la innovación tecnológica.