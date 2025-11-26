Frente frío reforzado traerá temperaturas bajas y ambiente templado a Durango

Victoria de Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió su ficha informativa para los días miércoles 26 a sábado 29 de noviembre de 2025. El pronóstico indica que el estado de Durango será afectado por el reforzamiento del frente frío número 16 , asociado a una masa de aire polar, lo que mantendrá un ambiente frío a muy frío en gran parte del norte, noreste, oriente y centro del país.

☀️ Temperaturas para la Ciudad de Durango

Las temperaturas para la capital se mantendrán frías al amanecer y templadas a cálidas durante el día:

Día Temperatura Mínima Temperatura Máxima Ambiente al Mediodía Miércoles 26 6 a 7C 24 a 25 C Templado Jueves 27 6 a 7C 26 a 27C Templado Viernes 28 8 a 9 C 28 a 29C Cálido Sábado 29 8 a 9C 26 a 27C Templado

La temperatura mínima registrada el martes por la mañana fue de 10.6C, y la máxima por la tarde alcanzó los 28.C.

🌧️ Pronóstico de Lluvias

La probabilidad de precipitación es baja y se concentra en los siguientes días:

Miércoles 26: Probabilidad de lluvias aisladas en municipios del oriente del estado.

Jueves 27: Probabilidad de lluvias aisladas en municipios del centro del estado, lo que puede incluir la capital (Victoria de Durango).

Viernes 28 y Sábado 29: Se espera nula probabilidad de lluvia en toda la entidad. 🌬️ Vientos

Se esperan rachas de viento que aumentarán su intensidad hacia el final de la semana:

Miércoles 26: Rachas máximas suaves de 10 a 20 km/h.

Jueves 27: Rachas máximas moderadas de 20 a 30km/h.

Viernes 28: Rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40km/h. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales de CONAGUA.