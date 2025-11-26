Obituario 26 de noviembre de 2025

FUNERALES HERNANEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Luz María Soto Vela, de 62 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Profesor Lucas Cardoza Marrufo, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Niño Guillermo Irving Guzmán Rodríguez, de 6 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo el cuerpo de la Sra. Miriam Karina Hernández Solís, de 39 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo el cuerpo de la Sra. Ma. Felicitas “Mari Guevara” Guevara Martínez, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en localidad El Tobozo, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Elías Alemán López, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Reforma #210 de colonia Valle de México se está velando el cuerpo de la Sra. Elva Patricia Sarmiento Salas, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Verona de sucursal Casa Lomas se está velando el cuerpo del Sr. Santiago Jiménez Avitia, de 87 sus honras y sepelio están pendientes