Presentan en Durango Panel Regional sobre la participación de misiones internacionales en el proceso electoral

Durango, Dgo. — Se llevó a cabo en Durango el Panel Regional sobre la participación de misiones internaciones en el proceso electoral extraordinario para diversos cargos de Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en el que el Dr. Máximo Alberto Zaldívar Calderón, Director para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), expuso la manera en que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales se adaptaron correctamente para organizar la elección extraordinaria de autoridades judiciales.

El Panel, realizado en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPCDurango), contó con la participación del M.D. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del IEPCDurango; del Dr. Máximo Alberto Zaldívar Calderón, Director de IFES para América Latina y el Caribe; y del Ing. Miguel Ángel Montoya Ayón, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Durango, en representación de la Mtra. Aracely Frías López, Vocal Ejecutiva.

Durante su participación, el Dr. Zaldívar Calderón destacó la importancia de la observación electoral internacional y subrayó la capacidad de adaptación de las autoridades locales y federales para organizar, por primera vez, un proceso en el que la ciudadanía eligió a las y los integrantes del Poder Judicial a nivel local y federal. Señaló que, pese a su complejidad, este reto organizacional fue posible gracias a la coordinación y colaboración institucional.

Por su parte, el Consejero Presidente, del IEPCDurango, M.D. Roberto Herrera Hernández resaltó la alta participación ciudadana en Durango, que obtuvo el segundo lugar nacional en afluencia a las urnas durante la elección judicial. Asimismo, reconoció la voluntad de las autoridades estatales para dotar al IEPCDurango de los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso extraordinario.

Finalmente, el Ing. Miguel Ángel Montoya Ayón explicó que la organización de procesos electorales implica también la modernización e innovación en los mecanismos de votación, con el fin de fortalecer la confianza y la participación ciudadana.

📺 Consulta el Panel completo aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=-fQIUtms6Mc