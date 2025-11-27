Acusan descontrol en el Hospital de Salud Mental

Ingeniero civil es el que realiza funciones de administrador

Un grupo de empleados del Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno” revelaron una serie de situaciones que, aseguran, han deteriorado el funcionamiento interno del centro desde la llegada de Jessica Andrade Martínez Márquez a la dirección.

Los trabajadores, visiblemente preocupados por el rumbo del hospital, señalaron que uno de los problemas más graves es que, bajo la nueva administración, el control operativo habría quedado en manos del administrador: un ingeniero civil que, según afirman, ha asumido facultades que corresponden únicamente a perfiles clínicos.

Esta dinámica -denuncian- ha generado decisiones improvisadas, cambios sin respaldo técnico y afectaciones directas en la atención a los pacientes.

De acuerdo con su testimonio, desde este relevo directivo se han registrado movimientos que consideran irregulares: modificaciones en procesos internos, cierre de áreas clave, redistribución del personal sin fundamento y un manejo de recursos que califican como opaco. Algunos departamentos han operado con limitaciones inusuales.

“El hospital no puede estar dirigido desde una oficina y sin conocimiento del ámbito de la salud mental. Esto no se trata solo de números o de administración; aquí atendemos a personas en situaciones muy delicadas”, expresaron, mientras hicieron un llamado urgente a frenar lo que describen como un retroceso en la calidad del servicio.

Ante este panorama, solicitaron formalmente la intervención de la Secretaría de Salud para revisar el manejo del hospital, evaluar a profundidad las decisiones recientes y restablecer un funcionamiento basado en criterios médicos y administrativos adecuados.