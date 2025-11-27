Continúa operativo de verificación a gasolineras en Durango

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) continúan con el operativo extraordinario de verificación a gasolineras cuya acción más reciente se llevó a cabo en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Brigadas encabezadas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández, visitaron seis estaciones de servicio en las que la Procuraduría inmovilizó 18 instrumentos por fallas en el registro en la bitácora, batería, deficiencias evidentes en los despachadores y porque el software de los dispensarios no coincidió con el reporte declarado. Por su parte, la ASEA clausuró dos de las seis gasolineras visitadas.

La Procuraduría revisa que las máquinas despachadoras cumplan con la normatividad para garantizar que se vendan litros completos, y la ASEA vigila que los proveedores tengan vigentes su Manifestación de Impacto Ambiental o la Licencia Ambiental Única.

San Luis Potosí es el estado 29 en ser visitado por el operativo extraordinario. Antes se han recorrido los estados de Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Colima, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

Como resultado este operativo extraordinario, la Profeco ha detectado que diversas estaciones de servicio no venden litros completos de combustible, por lo que ha interpuesto un total de 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En total se han visitado 202 estaciones de servicio en 29 estados de la República, se han inmovilizado 756 instrumentos de medición y se han clausurado 147 estaciones de servicio.

Estas acciones se enmarcan en Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y como parte de ellas, la Secretaría de Energía informó que en la región Golfo, integrada por Tabasco y Veracruz, todas las estaciones de servicio monitoreadas cumplen con el precio acordado que no debe de exceder los $24.00 pesos por litro de gasolina.

En ambos estados operan un total de 1 mil 028 estaciones de servicio, 241 en Tabasco y 787 en Tabasco, con un precio promedio regional de $23.73 pesos el litro de gasolina regular.

Por estado, el pecio promedio del litro de gasolina en Veracruz es de $23.74 pesos, mientras que en Tabasco es de $23.68 pesos.