En el año 11 feminicidios en Durango

Además se registran hasta 21 denuncias sexuales al mes

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las cifras locales vuelven a exhibir una realidad que no puede ignorarse: El conteo oficial revela que, en lo que va del año, 11 mujeres han sido asesinadas en el estado.

La tendencia mantiene a las autoridades y organizaciones civiles en alerta, pues la violencia letal contra mujeres continúa siendo uno de los indicadores más graves de riesgo.

Otro punto crítico se encuentra en las agresiones de carácter sexual, donde el promedio mensual es de alrededor de 21 denuncias.

A ello se suma una cifra desconocida de casos que jamás llegan a formalizarse, ya sea por miedo, desconfianza institucional o presión social, lo que sugiere que el problema podría ser aún mayor de lo que las estadísticas reflejan.

Las organizaciones que trabajan en defensa de las mujeres remarcan que estas cifras deben servir como un llamado urgente para reforzar la prevención, garantizar acceso a la justicia y fortalecer medidas de protección, especialmente para quienes viven en contextos de riesgo.

Aunque el día busca generar conciencia global, en Durango las estadísticas por sí solas ya explican la dimensión del reto: la violencia contra las mujeres sigue presente, persistente y demandando acciones inmediatas.