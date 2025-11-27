Más de 100 perritos envenenados; les arrojaron comida tóxica incluso dentro de casas y cerca de escuelas

Pueblo Nuevo, Durango — Una matanza que indigna.
El Salto, Pueblo Nuevo, amaneció este miércoles convertido en un escenario de horror, al menos 100 perritos fueron brutalmente envenenados en distintos puntos de la cabecera municipal, en un hecho que habitantes describen como “una masacre planificada” y que ha desatado indignación, miedo y un profundo dolor comunitario.
De acuerdo con testimonios de vecinos, bolsas con alimento mezclado con veneno fueron arrojadas deliberadamente dentro de patios y viviendas, provocando que decenas de mascotas murieran entre convulsiones y sufrimiento extremo.
“Esto no fue casualidad. Alguien vino preparado para matar”, denunció una vecina de la colonia Centro, quien perdió a dos perritos.
Las bolsas con veneno también fueron tiradas a las afueras de primarias, kínders y zonas donde diariamente transitan niñas y niños, lo que representa un riesgo mortal no solo para animales… sino para toda la población.
Padres de familia exigen intervención inmediata de autoridades estatales y federales.
“Hoy fueron los animalitos, mañana podría ser un niño”, advirtió un grupo de madres de familia.
Defensores de animales hablan de un ataque con posible trasfondo político
Asociaciones protectoras de animales de la región coincidieron en que este acto parece planificado y con tintes políticos, aunque nadie sabe con certeza quién lo ejecutó ni con qué intención. Lo que sí señalan es un ambiente cargado de sospechas:
“No sabemos si es para culpar a la presidenta municipal.” “O si es el partido opositor tratando de generar caos.” “O si realmente alguien de la administración está detrás.”
El Salto es una comunidad donde las mascotas forman parte cotidiana de la vida de las familias.
Hoy, calles, patios y jardines amanecieron con cuerpos de perritos que hasta ayer corrían libres por la zona.
“Es un crimen que nos arrancó pedazos del corazón”, lamentó uno de los afectados.
Muchos niños presenciaron la agonía de sus mascotas. Varios vecinos tuvieron que enterrar a cinco, seis o más perritos en un solo día.