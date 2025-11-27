“¡No vendan su frijol a los coyotes! Bienestar pagará hasta en $27 el kilo”

Durango, Dgo.— En un mensaje directo a las y los productores del campo, la senadora Margarita Valdés llamó a los campesinos duranguenses a no vender su frijol a los “coyotes”, quienes actualmente ofrecen precios injustos que no reflejan el valor real del producto ni el esfuerzo de quienes lo cultivan.

De acuerdo con la legisladora, en muchas comunidades de Durango el productor sigue recibiendo solo 8 pesos por kilo, una cifra que calificó como inaceptable y resultado de la falta de competidores que ofrezcan un precio digno. Ante ello, pidió a los campesinos aguantar un poco más y no malbaratar su cosecha.

Valdés informó que este mismo día podría iniciar el centro de acopio de frijol por parte de la Secretaría de Bienestar, donde el precio alcanzaría hasta 27 pesos por kilogramo, lo que significaría un respiro para miles de familias que dependen de este cultivo en la región de Los Llanos y otras zonas productoras.

La senadora señaló que ya existen señales positivas en distintos municipios. Ejemplificó que en Nuevo Ideal el frijol ya se está pagando a 18 pesos, lo que demuestra que los precios pueden mejorar si los productores evitan caer en manos de intermediarios que buscan aprovecharse de la urgencia económica.

Recordó que, en administraciones anteriores, este tipo de crisis se dejaban avanzar sin acompañamiento gubernamental; sin embargo, aseguró que con la llegada de la 4T existe mayor atención y presencia en los temas que afectan al campo, especialmente en lo relacionado con el frijol, uno de los productos más representativos de Durango.

Finalmente, reiteró su exhorto a los productores: “No lo vendan barato; esperen el acopio. Su trabajo vale y debe pagarse justo.”