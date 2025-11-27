spot_img
Obituario 27 de noviembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Paulo Beltrán Gómez, de 72 años, sus  honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Parras de la Fuentes, Dgo., se estás velando el cuerpo de la Sra. Rosa María Martínez Flores, de 67 años, sus  honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de Sra. Rafaela “Doña Rafa” Caldera Escobar., de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en calle Carlos Real, Durango, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Ernesto Alvarado, de  80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Santa Socorro  #127 de Fracc. San José se está velando el cuerpo del Sr. Roque Ortiz Baez, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero  se está velando el cuerpo del Sr. Rubén Reyes Quiroz, de 53 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en localidad El Tobozo, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr.  Elías Alemán López, de 48 años, sus  honras y sepelio están pendientes

