Obituario 27 de noviembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Paulo Beltrán Gómez, de 72 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Parras de la Fuentes, Dgo., se estás velando el cuerpo de la Sra. Rosa María Martínez Flores, de 67 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de Sra. Rafaela “Doña Rafa” Caldera Escobar., de 94 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en calle Carlos Real, Durango, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Ernesto Alvarado, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Santa Socorro #127 de Fracc. San José se está velando el cuerpo del Sr. Roque Ortiz Baez, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Rubén Reyes Quiroz, de 53 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en localidad El Tobozo, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Elías Alemán López, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes