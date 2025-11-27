Piden productores iniciar con acopio de frijol

Además que se respete el precio de 27 pesos por kilo

Debido a la crisis que enfrentan los productores de la Región de Los Llanos, piden al Gobierno Federal que ponga en marcha el proceso de acopio de frijol, respetando el precio previamente acordado de 27 pesos por kilogramo.

Opinaron que modificar este monto mediante recortes “disfrazados” o decisiones administrativas profundizaría aún más la difícil situación económica que padecen cientos de familias dedicadas a la producción del grano.

Enfatizaron que los campesinos ya enfrentan pérdidas derivadas de los altos costos de producción, la sequía y la falta de apoyos directos, por lo que es indispensable cumplir con el precio pactado.

Recordar que Los Llanos es una de las zonas más productivas del estado, por lo que garantizar un acopio justo y oportuno no solo beneficia a los agricultores, sino también a la economía regional.