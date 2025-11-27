Promueven la educación sexual responsable en la Escuela Preparatoria Diurna

Con el propósito de brindar información clara y responsable sobre salud sexual y reproductiva a los jóvenes, la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango (EPD-UJED) llevó a cabo una conferencia informativa sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, dirigida al alumnado del plantel.

El director de la EPD-UJED, Javier Rodríguez Juárez, destacó la importancia de acercar estos temas a los adolescentes, al señalar que “la salud sexual y reproductiva es fundamental en esta etapa; debemos brindarles información veraz para prevenir situaciones que representen un problema social, como los embarazos adolescentes”.

Durante la jornada se contó con la participación de personal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud, a través del servicio amigable itinerante EDUSEX, cuyo módulo informativo fue instalado en las inmediaciones del plantel. Al término de la conferencia, los estudiantes tuvieron la oportunidad de acercarse al equipo especializado para recibir orientación personalizada.

Asimismo, el director agradeció la colaboración de alumnas de la Facultad de Trabajo Social que realizan su servicio social en esta unidad académica y se sumaron a la realización de dichas actividades, junto con la Coordinación de Orientación Educativa de la EPD-UJED.

Por último, subrayó que la Preparatoria Diurna mantiene un compromiso permanente con el bienestar y la formación integral de su comunidad. “Siempre estamos atentos a ofrecer talleres y conferencias en beneficio de nuestros estudiantes, así como del personal docente y administrativo”, finalizó.