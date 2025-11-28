Agricultor pierde la mano al quedar atrapado en máquina cribadora 

Suchil, Durango.

Un grave accidente laboral ocurrió el día de ayer, alrededor de la 1:00 de la tarde, en la comunidad de Alejandro, municipio de Suchil, dejando como saldo la trágica pérdida de una extremidad para un adulto mayor.

La víctima fue identificada como el señor Aristeo Ramírez Santillán, de 72 años, originario de Suchil, quien se encontraba realizando labores de limpieza de frijol.

Según los reportes preliminares, el accidente ocurrió mientras el señor Ramírez Santillán operaba una máquina agrícola cribadora de frijol. Al parecer, el equipo se trabó durante su funcionamiento, y el agricultor intentó destrabarla manualmente.

En el intento, Aristeo introdujo su mano en el mecanismo, la cual quedó atrapada de manera instantánea entre las piezas pesadas del equipo, sufriendo la destrucción total de la extremidad.

Debido a la extrema gravedad de la lesión, el adulto mayor fue trasladado de urgencia a la capital del estado, donde ingresó al Hospital General 450. A pesar de los esfuerzos, los especialistas médicos se vieron obligados a amputarle la mano debido a la naturaleza irreparable del daño.

Se reitera la importancia de extremar precauciones al operar maquinaria agrícola, especialmente durante las labores de cosecha, para prevenir este tipo de accidentes.