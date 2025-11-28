CECyTED el mejor del país por segundo año consecutivo

CECyTE Durango primer lugar nacional académico y deportivo

Obtiene Segundo lugar nacional en educación integral

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) refrenda su posición como el primer lugar nacional en el ámbito académico y deportivo 2025, al recibir 3 reconocimientos durante la Reunión General de Directoras y Directores de los CECyTEs, celebrada en La Paz, Baja California Sur, el Director General, Cuauhtémoc Armas Enríquez, recibe esta distinción gracias a los sobresalientes resultados obtenidos por las delegaciones que representaron a Durango en el Encuentro Académico y Deportivo Nacional, donde el colegio reafirmó su excelencia integral al posicionarse en 2 eventos consecutivos en la primer posición del medallero como el mejor CECyTE del país.

En el Encuentro Académico, el Colegio destacó al obtener 5 medallas de oro y 1 de bronce, consolidando el liderazgo del estado a nivel nacional. Asimismo, en el Encuentro Nacional Deportivo 2025, la delegación duranguense fue galardonada con 23 medallas: 11 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, posicionándose nuevamente en el primer lugar nacional, y en 2do lugar nacional en educación integral, estos logros reflejan el talento, la disciplina y el compromiso de las y los estudiantes, así como el acompañamiento académico y formativo del personal docente y directivo en cada plantel del Colegio.

El Director General reconoció que estos resultados son posibles gracias a la sinergia institucional con el Coordinador Nacional de ODEs de los CECyTEs, Iván Flores Benítez, con quien se ha fortalecido un trabajo colaborativo que impulsa el crecimiento académico, tecnológico y deportivo del subsistema, además reafirma la visión del CECyTE Durango como un estado competitivo, innovador y con estándares de excelencia.

Asimismo, Armas Enríquez, destacó el respaldo inigualable del Gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, cuyo plan de trabajo coloca a la educación como un pilar estratégico para el desarrollo de Durango, su compromiso se mantiene enfocado en brindar una educación de calidad en todas las regiones, así como oportunidades reales para la juventud duranguense.

El CECyTED reafirma su presencia y responsabilidad en el estado, con 70 planteles distribuidos en 32 de los 39 municipios, donde se ofertan 27 carreras técnicas alineadas a las vocaciones productivas de cada región, con estos logros y una visión sólida hacia el futuro, el Colegio continúa formando generaciones con habilidades académicas, deportivas y tecnológicas que ponen en alto el nombre de Durango a nivel nacional.