Si algo le queda claro al que escribe es que, Durango está poquito más que muerto en materia económica, no, para funcionarios no, claro está, en donde los demás sectores viven una depresión memorable…..APROBADO.- Nosotros, por lo pronto hemos tenido que salir a buscar la chuleta a los Estados Unidos o a la misma Ciudad de México, por eso hemos estado ausentes en las últimas semanas, trabajando sí, pero descuidando nuestro espacio…..POBREZA.- Francisco Salazar Mendía, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, asegura que la construcción ha venido en caída libre desde hace 7 años. Han tenido que cerrar unas 5 empresas por año o de plano se han ido a otras partes del país a tratar de rescatar lo poco que les queda. Y en materia restaurantera, ni se diga, también allá andan por la calle de la amargura, no obstante la imaginación que le han puesto al negocio al ofrecer que quien coma con sus amigos, comerá gratis. Pues ni así….. BILLETUDOS.- Algunos de esos funcionarios ahora son millonarios o multimillonarios, aunque el pueblo vaya por la calle de la amargura buscando algo para comer, por desgracia las fuentes de trabajo no aparecen por ninguna parte, pero la deuda estatal sigue y sigue avanzando…..REVERSA.- Nuestra economía está financiándose con préstamos bancarios que al final mantendrán a la entidad contra la pared, dado que Reporte Índigo asegura que en los primeros seis meses del año, Durango se ha endeudado más que los años pasados, pero la pobreza se mantiene boyante, en ascenso permanente, hasta colocarse entre los tres más pobres del país. Los otros estados emproblemados son San Luis Potosí y Veracruz, aunque dichas entidades tienen un mayor margen de maniobra por los ingresos propios, lo que acá no sirve ni para los chescos…..APROBADO.- Excelente que el Gobierno Federal haya escuchado y atendido a los transportistas y agricultores que durante casi tres días bloquearon distintas carreteras federales, provocando pérdidas incalculables a la población y al país. Las consecuencias las sufrirán los mexicanos cuando vengan los incrementos en los precios por escasez de mercaderías o por falta de oferta. Anoche, tras reunión realizada en la Secretaría de Gobernación, se encontraron puntos de acuerdo que motivaron el retiro inmediato de los bloqueos en todos los caminos. Los inconformes exigieron soluciones inmediatas o el endurecimiento de las medidas de protesta. Se reconoció a transportistas y agricultores que tienen razón en sus quejas y que se procederá de forma enérgica para acabar con la inseguridad en los caminos y se mejorarán los precios de los granos y hortalizas, a fin de que la agricultura pronto vuelva a ser atractiva para los productores. Hoy, gracias a la reunión, los caminos de México se han liberado y ojalá que no vuelva a suceder, que en verdad resuelvan las peticiones expuestas anoche en cinco mesas diseñadas para el caso…..S.O.S..- Les platiqué no hace mucho que desde hace varios días está en Durango personal de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de Hacienda. También les dije a qué vinieron, y pronto les diré qué más han encontrado, aparte de las inconsistencias por más de 300 millones de pesos que denunció la ASF, pero…olvídense, hay muchos otros renglones donde se han metido los revisores y han dado con los destinos de mucho dinero federal que ha ido a parar a cuentas personales. Así es…..NÚMEROS.- La Universidad Juárez del Gobierno del Estado se adelanta a las posadas y pide 270 millones de pesos para salir el año. Todo está bien, sobre todo si ese dinero repercutirá en mejores resultados, pero si es para seguir manteniendo a esa bola de holgazanes sin oficio ni beneficio que cobran sin trabajar, yo no les daría ni quinto, porque se cree que la UJED destina más a los “pilotos aviadores”, que son muchos y que hasta dobletean o tripletean, pues tienen sueldos en tres distintas dependencias. Así es…!

