Destruyó su camioneta al volcar al canal de La Ferrería

Durango, Dgo.

Un quincuagenario destruyó su camioneta en un aparatoso hecho de tránsito ocurrido este viernes junto a la localidad de La Ferrería; el varón sufrió algunas lesiones, aunque no son de riesgo para su vida.

La víctima fue identificada como Valente Gurrola Cabrera, de 57 años de edad, quien tiene su domicilio en el poblado Santiago Bayacora y fue diagnosticado con la clavícula dislocada.

Los hechos ocurrieron cuando el vehículo circulaba de sur a norte por la carretera Durango – La Flor y, justo al salir del poblado hacia la ciudad de Durango, perdió el control por causas no precisadas.

La camioneta derribó la valla de contención que protege al puente del canal de riego y, tras una voltereta, acabó dentro de este, aunque ya sobre sus cuatro ruedas.

Al lugar, tras llamadas de testigos al número de emergencias, acudió personal de la Dirección Municipal de Protección Civil como primeros respondientes y el apoyo lo complementó la Cruz Roja Mexicana.

De los procedimientos viales se hizo cargo la Dirección Municipal de Seguridad Pública.