Detienen tras peliculesca persecución a violento sujeto

Gómez Palacio, Dgo.

Luego de una persecución por calles y avenidas de Gómez Palacio, policías detuvieron a un individuo que acababa de propinarle una golpiza a su esposa, a quien además amenazó con lanzar de un vehículo en movimiento.

El asegurado es Uriel “N”, de 26 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Leticia Herrera de la ciudad lagunera, quien fue detenido por policías estatales y entregado en la Vicefiscalía de La Laguna.

De acuerdo al informe, el individuo subió por la fuerza a su coche a la mujer tras una discusión ocurrida en la casa de la madre de ella.

A bordo del vehículo no solo la insultó, sino que comenzó a darle puñetazos, ocasionándole varias lesiones, en su mayoría en la región del rostro. Además, amenazó con que la lanzaría del coche en movimiento.

Por fortuna, la joven logró salir del vehículo en una distracción del sujeto y, momentos después, pasó frente a ella una patrulla de la Policía Estatal a cuyos agentes pidió ayuda.

Los oficiales la subieron a la unidad y juntos comenzaron una persecución que acabó poco después con el atacante asegurado; el tipo quedó en manos del agente del Ministerio Público, que inició el proceso por los delitos que correspondan.