La Construcción en Durango vive su peor momento: CMIC alerta por caída del 43%

Durango, Dgo. — La industria de la construcción atraviesa uno de sus periodos más críticos en la última década. Así lo advirtió Francisco Salazar Mendía, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quien señaló que, de acuerdo con datos recientes del INEGI, este sector registró una caída del 43% en el estado.

Salazar Mendía explicó que esta crisis no es nueva, sino el resultado de un deterioro constante que se ha extendido durante siete años consecutivos, afectando a empresas grandes, medianas y pequeñas por igual.

Desde que inició este declive, la industria no ha logrado recuperar su ritmo. El impacto es tan profundo que, según cifras de la CMIC, alrededor de cinco constructoras han cerrado cada año, lo que significa que al menos 35 empresas duranguenses han desaparecido en este periodo.

El líder constructor señaló que esta situación compromete no solo los empleos directos e indirectos, sino también el desarrollo de obra pública y privada en la entidad. Destacó que urge reactivar la inversión, agilizar la contratación de obra y generar condiciones que permitan a las empresas locales volver a competir.

La CMIC insistirá —dijo— en mesas de trabajo con autoridades estatales y federales para revertir la tendencia y evitar que más compañías cierren sus puertas.