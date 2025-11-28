Localizan a un señor inconsciente y con lesión en la cabeza

Vicente Guerrero, Dgo

La mañana de este miércoles se movilizaron los cuerpos de emergencia en el municipio de Vicente Guerrero tras el hallazgo de un adulto mayor inconsciente y con una fuerte lesión en la cabeza en plena vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:50 a.m. en el cruce de la calle Zaragoza esquina con 5 de Febrero.

Elementos del Departamento de Protección Civil acudieron al llamado de emergencia y encontraron al señor Jesús Dueñez Torres, de 69 años, tirado e inconsciente. La víctima presentaba una herida de gran magnitud en el cráneo, lo que alertó a los paramédicos sobre la gravedad de su estado.

Debido al severo golpe, Jesús Dueñez fue estabilizado de inmediato en el lugar para luego ser trasladado con urgencia al área de emergencias de la clínica del IMSS de Vicente Guerrero, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como reservado.

Hasta el momento, las autoridades investigan cómo ocurrió el incidente. Se desconoce si la lesión fue producto de una caída, un golpe o algún otro tipo de agresión. Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia que observen en la vía pública para garantizar una intervención oportuna.