Murió tras una autolesión con arma de fuego

Durango, Dgo.

Un hombre murió este viernes por la mañana al lesionarse a sí mismo en un domicilio ubicado en la zona sur de la ciudad de Durango; la víctima fue llevada con vida a un hospital, pero perdió los signos vitales en el camino.

El fallecido es un varón cuyos datos oficiales fueron difundido en vida respondía al nombre de Aarón González Hernández, de 30 años.

Los hechos ocurrieron en una calle sin nombre de la colonia FOS-La Virgen II, ubicada entre el último tramo del bulevar Guadiana y el Periférico de la ciudad de Durango.

Ahí, dentro de un inmueble, el muchacho se lesionó a sí mismo y la bala atinó en la región craneal, en un hecho que se investiga preliminarmente como un suicidio.

Tras el incidente, acudieron los cuerpos de emergencia, incluida la Cruz Roja Mexicana, y el varón fue encontrado aún con signos vitales, por lo que se apresuraron a llevarlo a un centro médico.

Sin embargo, la herida no era compatible con la vida y, en camino al IMSS, cayó en paro cardiorrespiratorio y ya no fue posible su reanimación.

El deceso, de confirmarme formalmente como suicidio, se contabilizará como el número 14 del mes de noviembre y el 132 en lo que va del año 2025.