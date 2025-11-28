Prohíben pendones por contaminación visual; Cabildo avala nuevos “mupis” con costo en el Centro

En una decisión que cambia por completo el modelo de publicidad en la vía pública, el Cabildo de Durango aprobó por unanimidad la eliminación de permisos para colocar pendones, al considerar que este formato genera contaminación visual y ha sido foco de irregularidades durante años.

Al mismo tiempo, las y los regidores dieron luz verde a la instalación de nuevas estructuras metálicas con vidrio —conocidas como “mupis”— que serán operadas por el propio Municipio y tendrán un costo para quienes deseen anunciarse, especialmente en la zona Centro.

De acuerdo con la iniciativa presentada por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano (DMDU), encabezada por Norma Angélica Miramontes Ayala, la prohibición de pendones busca “poner orden” en el espacio urbano y frenar prácticas irregulares en la colocación de publicidad temporal, las cuales han derivado en saturación visual, invasión de banquetas y deterioro del entorno.

Previo a la sesión del Cabildo, Miramontes Ayala adelantó que la propuesta incluye no solo detener nuevos permisos, sino suprimir por completo esta figura dentro del reglamento municipal, lo que implicará que campañas comerciales, eventos privados y anuncios políticos ya no podrán recurrir a este formato.

En contraparte, se instalarán mupis municipales, estructuras fijas y reguladas que, según el Gobierno capitalino, permitirán mantener un control más estricto sobre la publicidad en el primer cuadro de la ciudad y, al mismo tiempo, generar ingresos para la administración local.

Aunque aún no se detallan los costos ni el número total de mupis que serán instalados, se espera que su operación se concentre principalmente en el Centro Histórico, donde también serán retirados gradualmente los pendones existentes.

Con esta medida, el Municipio argumenta que busca un equilibrio entre la necesidad de ordenar la imagen urbana y la oportunidad de captar recursos propios a través de un modelo de publicidad completamente regulado.