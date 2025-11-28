Se electrocutó al subir de madrugada a un poste

Durango, Dgo.

Un joven que tiene su domicilio en la zona nororiente de la ciudad está muy grave a raíz de una electrocución, ocurrida en circunstancias que son investigadas por la autoridad ministerial.

La víctima es Jesús Eduardo F. S., de 25 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia San José 3 y recibe atención médica en el Hospital General 450.

De acuerdo al informe elaborado por las autoridades, el varón, tras el incidente que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo, logró llegar a su casa.

Su mamá, que escuchó su arribo a eso de las 4 de la madrugada, le preguntó qué le había ocurrido al verlo en malas condiciones y este le dijo que se había electrocutado al subir a un poste de CFE.

Instantes después se desvaneció, por lo que no dijo más, y ella se enfocó en pedir apoyo médico; la Cruz Roja Mexicana llegó poco después y realizó su traslado.

En el centro médico marcaron su pronóstico como reservado, dado que las quemaduras alcanzan el 70 % de su cuerpo.