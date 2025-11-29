🏆 Sub-11 de Durango avanza a semifinales tras dramático partido en Puebla 🏆

Durango, Dgo.— Las pequeñas guerreras del equipo femenil Sub-11 de Durango siguen demostrando por qué son orgullo estatal. Este viernes lograron su pase a las semifinales del torneo nacional en Puebla, luego de un intenso encuentro frente a Baja California que mantuvo al filo de la emoción a familias y seguidores.

El duelo terminó 2–2 en tiempo regular, obligando a definir todo desde los once pasos. Ahí, la figura indiscutible fue la portera Ana Lucía, quien se convirtió en heroína al detener cuatro penales, asegurando así la victoria para Durango y su clasificación a la siguiente ronda.

Las pequeñas han mostrado una entrega ejemplar, pese a las dificultades vividas durante su trayecto al torneo, incluida la prolongada detención por los bloqueos carreteros de esta semana. Hoy, su garra y disciplina vuelven a brillar en la cancha.

“Vamos con todo, chicas. Lo que han logrado es fruto de su esfuerzo y dedicación: ¡son imparables!”, celebran orgullosos sus familiares y cuerpo técnico.