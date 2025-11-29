Broncoaspiró luego de ingerir alcohol y murió

Santiago Papasquiaro, Dgo.- Un hombre de 50 años de edad murió en el municipio de Santiago Papasquiaro al ser víctima de un episodio de broncoaspiración por alcohol; la defunción ocurrió frente a una familiar que nada pudo hacer para salvarlo.
El occiso es Juan de Dios Rocha Álvarez, de 50 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la colonia Independencia de dicha demarcación.
De acuerdo a la información recopilada por las autoridades, el viernes comenzó a ingerir alcohol desde el mediodía y, para la tarde noche, ya se encontraba ebrio.
Sus familiares lo convencieron de entrar a casa e incluso cenó, pero un rato después, comenzó con un episodio de vómito mientas estaba sin compañía en la cocina de la casa familiar.
Cuando se dieron cuenta, el varón aún se movía, pero tenía serias dificultades para respirar y, por más que intentaron mantenerlo consciente, no lo lograron; cuando personal de la Cruz Roja acudió a revisarlo, ya había muerto.
De sus restos quedó a cargo el agente del Ministerio Público, que ordenó su traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.