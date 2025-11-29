Encontró a su hijo sin vida en el patio de su vivienda

Guanaceví, Durango

Un hombre de 32 años de edad fue encontrado sin vida en el domicilio familiar la mañana del pasado viernes 28 de noviembre. Las primeras indagatorias apuntan a que el deceso fue resultado de una autolesión, motivada por la incapacidad de superar una tragedia familiar ocurrida hace casi dos décadas.

El lamentable hallazgo ocurrió alrededor de las 08:30 horas en una vivienda del poblado Los Nopales, en el municipio de Guanaceví.

Don Domitilo, de 74 años de edad, se encontraba en su domicilio cuando acudió a un tejabán y encontró a su hijo, Lorenzo Rivera Bermúdez, de 32 años, inconsciente. De inmediato, el padre intentó auxiliarlo y llamó a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar, pero lamentablemente solo pudieron confirmar que Lorenzo Rivera ya no presentaba signos vitales.

La tragedia se profundizó al encontrarse un recado póstumo en el lugar, en el cual el joven manifestó que no podía superar la muerte de su hermano, Manuel, quien falleció hace 19 años en un accidente ocurrido en Estados Unidos.

Tras la confirmación del deceso, se notificó al Agente del Ministerio Público, mismo que ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) en Santiago Papasquiaro, Durango, para la práctica de la necropsia de ley y determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

De confirmarse el deceso por autolesión, este sería el caso número 133 registrado en lo que va del año 2025 en la entidad.