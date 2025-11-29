Explosión por pirotecnia ilegal sacude Pesquería: al menos una mujer fallecida y varios lesionados

Pesquería, Nuevo León.

Una poderosa explosión registrada durante la noche del jueves y la madrugada del viernes estremeció a la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, luego de que un domicilio donde se almacenaba presuntamente pirotecnia de manera clandestina colapsó por completo.

El incidente dejó al menos una persona fallecida —una mujer adulta— y múltiples lesionados, entre ellos menores de edad, según reportes coincidentes de Protección Civil Nuevo León y medios locales. La cifra de víctimas continúa siendo objeto de verificación, pues diversos cuerpos de emergencia mantienen labores en la zona afectada.

El estruendo que destruyó la cuadra

Vecinos relataron que alrededor de la medianoche comenzaron a escucharse detonaciones intermitentes, seguidas por un estallido mayor que hizo vibrar varias viviendas de la calle Olmo Siberiano.

El domicilio donde se originó la explosión colapsó por completo, proyectando fragmentos y ondas expansivas que dañaron casas contiguas, ventanas, puertas y vehículos estacionados.

Cuerpos de emergencia provenientes de Pesquería, Apodaca, Monterrey, elementos de Protección Civil estatal, Bomberos de Nuevo León, personal del CRUM y brigadas de Gas Natural llegaron al lugar para sofocar el fuego, revisar estructuras y descartar personas atrapadas.

Lesionados y caos en la zona

Paramédicos informaron que se atendió a varios heridos —entre ellos niños— por quemaduras, golpes y afectaciones derivadas del derrumbe y la onda expansiva.

La zona fue acordonada ante el riesgo de nuevas explosiones, mientras especialistas inspeccionaban restos de pirotecnia dispersa en el terreno.

Almacenamiento clandestino, línea principal de investigación

Autoridades municipales señalaron que el estallido habría sido provocado por el manejo y almacenamiento irregular de pólvora y artículos pirotécnicos dentro de la vivienda.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León ya abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.