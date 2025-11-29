Falleció en Hospital 450 tras una caída en el baño

Durango, Dgo

Un adulto mayor falleció durante la madrugada de este viernes 28 de noviembre de 2025 en el Hospital General 450, donde se encontraba internado desde días antes a causa de una caída sufrida en su domicilio.

La víctima fue identificada como Jesús Ramón Moriel Corral, de 74 años, con domicilio en la calle César Guillermo Meraz, Villa de Guadalupe.

Según la información proporcionada por su sobrino, Jesús Ramón Moriel había ingresado al hospital el pasado 25 de noviembre de 2025. El ingreso se debió a una caída que sufrió en el baño de su casa, la cual fue provocada por un mareo a causa de su padecimiento cardíaco, resultando en una lesión en la cadera.

El adulto mayor padecía de múltiples enfermedades crónicas, lamentablemente, su estado de salud se complicó debido a estas enfermedades preexistentes, y desarrolló un cuadro de neumonía. El fallecimiento ocurrió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El deceso fue reportado a las autoridades a las 00:00 horas de este sábado. El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y determinar la causa final del fallecimiento.