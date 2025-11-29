Murió el velador de un taller en la Colonia Morga

Durango, Dgo

Un hombre de 72 años de edad que se desempeñaba como velador en un taller mecánico de la Colonia Morga, en la ciudad de Durango, falleció la tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025. Los paramédicos que atendieron la emergencia señalaron que la causa probable del deceso fue un infarto al miocardio.

La víctima fue identificada como Eulalio Parada Miranda, de 72 años, con domicilio en la calle Félix Rodríguez de la Colonia Morelos Norte.

El incidente se reportó alrededor de las 18:00 horas a través de una llamada al número de emergencias 911. La alerta indicaba la presencia de una persona sin vida en la calle Coahuila, Colonia Morga, en un taller mecánico particular ubicado en el cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva, Policía Estatal y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana.

El personal de la Cruz Roja confirmó que el señor Parada Miranda ya no presentaba signos vitales, atribuyendo su fallecimiento a un presunto infarto al miocardio. Se informó que momentos antes, el velador había manifestado dolor corporal y posteriormente cayó tendido afuera del baño del establecimiento.

El Agente del Ministerio Público se hizo cargo del hecho, ordenando el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de confirmar la causa exacta del fallecimiento.