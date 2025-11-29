Siete días de grilla

Algo que pudimos comprobar en nuestro viaje a la Ciudad de México es que esa urbe padece una enfermedad terminal de basura, baches, ondulaciones y banquetas ruinosas, igual que en nuestra capital.

No sabríamos quién le copió a quién, pero tanto la capital del país como la capital del estado y de los municipios ni se diga, están en condiciones lastimeras y peligrosas para los automovilistas y sus acompañantes.

Hoy, aquí trasciende otro mad.erazo de Jorge Salum a su amigo José Antonio Ochoa al referirle lo pésimo y costoso de las obras municipales, algo muy parecido a lo que se habla de Betzabé Martínez, que en Gómez Palacio insisten en llamarla de otro modo ofensivo.

Es real que se esperaba mucho más de ambos alcaldes, porque más de uno conoce los proyectos de uno y otra, que coinciden en buscar el Bicentenario, de modo que las críticas cada vez son más agresivas, más ácidas y por desgracia, más certeras.

Acá, Salum insiste en culpar a Toño de haberse entregado a otros interéses cuando el pueblo esperaba poquito más de su labor en el nuevo trienio.

Mientras en Gómez Palacio insisten en que Betza, lo peor que pudo hacer es haberse entregado a otros interéses atándose de pies y manos para hacer algo de lo que ofreció en campaña, sobre todo en cuestiones de seguridad, que bajo su batuta. Y Toño, en cosas de seguridad es no otra cosa que un cero a la izquierda.

…

No obstante que en redes sociales rusas se ha desatado la euforia por ciertos avances en la concepción de una vacuna contra el cáncer asegurando qu ya está 100% lista, lo real en este momento es que hay avances importantes, y eso es lo trascendental.

Algunos rusos han exagerado los estudios de laboratorio, porque no es como algunos aseguran que se han obtenido resultados muy avanzados y hasta lo dan por hecho, pero no hay tal. Sí han avanzado, pero todavía falta recorrer un buen espacio.

Rusia se ha adelantado al mundo y es el país que lleva los estudios más aventajados, con diversos casos comprobados en los que se logró someter grandes tumores, cuando el paciente estaba en su fase terminal.

Todavía los ensallos humanos se llevarán el cercano 2026, de modo que no es posible asegurar que ya está la vacuna lista para su uso.

Pudiera ser en 2027 o poquito más allá, pero lo importante es que el trabajorealizado enel laboratorio está rindiendo frutos alentadores, pero hay que verlo con cautela.

Aparte, lo bueno de esa noticia, es que el presidente Vladimir Putin ha ordenado que la vacuna, una vez confeccionada, sea repartida de forma gratuita para todos los seres humanos, y de lograrse, pasará a ser una de las aportaciones rusas más importantes la historia en el mundo, cuyo mandatario ha autorizado la inversión que sea necesara para que el proyecto pronto sea una realidad.

Anotar que las agencias rusas TASS y FMBA aseguran que han obte, nido un “éxito al 100%”, auque expertos cuestionan la certeza de la información dado que no se ha publicado por ninguna vía especializada haber alcanzado el propósito.

No obstante, para distintos sectores ligados a la medicina muncial, el optimismo es válido, porque nunca se había logrado el avance que ya tienen los laboratorios rusos. Hasta que pudimos comentar una buena noticia.

…

Sí, la otra noticia buena de la semana es el levantamiento del paro nacional transportista y campesino, Sus demandas fueron atendidas por Presidencia de la República y se desactivó la paralización nacional.

Los daños causados son extraordinarios, impredescibles, porque durante tres días se detuvo el tráfico de las mercancías, y en casos el producto que transportaban, la mahoría de las veces alimentos, se echaron a perder y por las cantidades afectadas no es posible reponer las cosas hasta su estado original.

Temen los expertos que, tarde que temprano aparezcan problemas de abasto, luego el exceso de demanda y al final, movimientos indeseados en los precios, que ojalá no suceda, porque al final los consumidores seremos los paganos o pagadores.

…

La presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los acuerdos alcanzados con los campesinos que exigían mejores precios a los granos y los alimentos, finalmente ordenó lo convenido, pero para que en los hechos aterrice aquello, quizá tarde un poco.

Campesinos abordados en los últimos días aseguran que es buena la desición presidencial, pero tardará en bajar a nivel tierra, y ojalá no se tarde porque de lo contrario los productores se quedarán con el producto de sus esfuerzos en bodega y no tendrán para sembarar el siguiente ciclo agrícola.

La compra-venta de frijol, por decir un renglón, está pasando aceite. No se ha podido generalizar y, lo peor, que la compra se le ha encargado a los alcaldes, pero los alcaldes en no pocos casos están procediendo de acuerdo a sus criterios y hasta a sus estados de ánimo, caprichosos pues.

…

No hay la fluidez necesaria en la compra como para que los agricultores se hagan pronto de su dinero. Hay esperanza de que eso se supere, pero de tardarse, la espera se transformará en más perdidas para los campesinos.

…

Están en marcha las finales del futbol mexicano en cuyos inicios del actual torneo volvió a gritarse que “todo está arreglado para que el América vuelva a ganar”.

El caso es que los de Coapa van de capa caida al juego en casa, pues Monterrey les impuso un claro 2-0, que pudiera agrandarse y marcar el rumbo de definitivo con un gol que metan los rayados. Es más, hasta con un empate la anda haciendo el equipo del norte.

Esta tarde vuelven a enfrentarse en partido definitivo en el que, el morbo de los aficionados se clavará en el arbitraje, y sobre todo seguir de cerca los señalamientos contra o a favor de los azulcremas.

Siempre han existido las dudas y hasta las afirmaciones de que el futbol mexicano es movido por el poderoso Señor Don Dinero, y vamos a ver el papel arbitral. Sobre el juego del Toluca, no tenemos ninguna duda de quién va a ganar.

Mientras que los tigres, saltarán a la cancha absolutamente en la lona y más bien quejándose que la goliza de los Xolos se debió a “un niño” que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo no debía estar laborando a las 9 de la noche, exigían la anulación del partido celebrado en Tijuana, vaya desvergunza de jugadores profesionales, que no pueden contra un niño, Gilberto Mora, que hoy les volverá a bailar, ya verán…¡

…

Un nuevo agarrón se registró este fin de semana entre el exacalde Jorge Salum del Palacio y el actual presidente municipal Toño Ochoa, ya que el segundo de los mencionados echó la pedrada de que anteriores administraciones en obra pública invirtieron poco o no hicieron nada.

Y es que Toño dijo que este año el Municipio invertirá en obras como 2 mil 500 millones de pesos, presumió que en su primer mandato también invirtió 1 mil 200 millones de pesos.

Hasta ahí todo bien, lo malo que acusó a los gobiernos de José Ramón Enríquez y Jorge Salum de sumar entre los dos cerca de 1 mil 100 millones, invirtiendo poco o casi nada en obra pública a comparación de lo que ha hecho Ochoa Rodríguez.

La respuesta no se hizo esperar, Salum del Palacio le respondió en su cuenta de X diciendo que solo utiliza la palabra para confundir y manipular, “con esa declaración solo buscas ocultar el desfalco real y desviar la atención de la corrupción que define a tu administración”.

Además le sacó los trapitos al sol “nosotros gastamos 5 mdp en alumbrado navideño y tú 20, a todo le sacas moche…así ha sido todo lo que has hecho, empezando por tus camionetas “caronas”, las que les diste a tus jefes y donde en su momento te demostré que hubo un sobreprecio de más de 50 mdp”.

“Recibiste una administración sin deudas, yo sí, yo me tardé 2 años en sanear las finanzas, tú las recibiste sanas, yo no endeudé al Municipio, tú sí, yo renegocié el adeudo de luminarias, que de no haberlo hecho, en tus 6 años hubieras tenido que pagar 600 mdp… así que de esa inversión que dices que has hecho, 600 mdp es gracias a que en mi administración te quitamos ese costo”, agregó.

También reclamó el adeudo que el Gobierno del Estado dejó a la capital: “recibiste maquinaria y equipo nuevo y pagado con un valor de cerca de 100 mdp, lo que a ti te ha permitido, sin gastar un solo peso, hacer obra pública y pavimentar, yo utilicé esa maquinaria 6 meses, tú lo harás 6 años. El Gobierno Estatal anterior nos quedó debiendo 500 mdp, eso te lo dejé en cuentas por cobrar…espero que ya te lo hayan pagado, ahí tienes ya otros 500 mdp que te dejamos”.

“Y así muchas cosas más que mejor me las reservo para que cuando respondas, si es que lo haces, o te escondes, como es tu costumbre, atrás de las faldas de alguna persona para hacerlo”, escribió.

Para rematar dijo: “así como presumes que has invertido más que las dos administraciones anteriores por qué no reconoces también que tú, al igual que la administración antepasada, están a la orden del crimen organizado y que la venta de alcohol, las actividades económicas, la obra, las compras, la policía, los inspectores, el juzgado y muchas direcciones más son manejadas por ellos. Yo trabajé tres años para quitarlos de ahí, tú en un día les regresaste todo; mereces que te quiten la visa también”.

Y es que, en diversas ocasiones, el exalcalde capitalino ha acusado al actual edil, así como al mandatario estatal Esteban Villegas de ser indiferentes ante las actividades de ciertos grupos delictivos en la capital del estado.