Sorprendió al ladrón que intentó abrirle su coche

Durango, Dgo.

La reacción de una adulta mayor permitió inhibir el robo que un individuo desconocido intentaba cometer al exterior de su casa; el tipo, se esforzaba por abrir un automóvil de la víctima cuando fue sorprendido.

La afectada es una señora de 74 años de edad que tiene su domicilio en la colonia Los Ángeles, lugar en el que ocurrió el hecho ilícito.

Fue el jueves por la tarde cuando la septuagenaria, al estar dentro de su domicilio, escuchó ruidos en el exterior y se asomó por la ventana. Afuera, estaba un individuo intentando abrir su Hyundai Atos.

La afectada, en medio del intento de atraco, decidió salir y acercarse a su auto, lo que provocó que el ladrón saliera huyendo del lugar; para ese momento, ya había llamado al número de emergencias.

Una vez evitado el robo, la señora le informó a las autoridades que el presunto ladrón lucía como un indigente, por lo que los oficiales están en alerta ante la presencia de personas en situación de calle que intenten cometer delitos en esa zona.