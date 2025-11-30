Aumenta el precio del pan en Durango a partir del lunes: industria panificadora ajusta costos tras alza en insumos

Durango, Dgo.- A partir del lunes 1 de diciembre, comprar pan en Durango será ligeramente más caro. Afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) confirmaron que varios de sus productos tendrán un ajuste en su precio debido al constante incremento en los costos de producción.

De acuerdo con los industriales, muchos establecimientos habían mantenido sus precios sin cambios desde 2023; sin embargo, la nueva escalada en insumos clave como harina, levadura, grasas, azúcar, huevo, lácteos, saborizantes y colorantes volvió insostenible mantener los costos actuales.

“Los aumentos han sido constantes y significativos; tratamos de absorberlos por más de un año, pero ya no es posible”, señalaron representantes del sector, quienes aseguran que buscaron la estrategia menos dañina para los consumidores.

Pese a que la temporada decembrina suele incrementar las ventas entre 20 y 25%, gracias al frío y las reuniones navideñas, la industria confirmó que el ajuste será moderado. En el caso del pan de dulce, el incremento será de 50 centavos a 1 peso por pieza, dependiendo del tipo de producto y del establecimiento.