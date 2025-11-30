Dos lesionados en choque de ambulancia y camioneta

Durango, Dgo.

Dos personas con lesiones leves y daños materiales cuantiosos fue el resultado de un fuerte choque ocurrió este domingo por la mañana en la ciudad de Durango. En el hecho estuvo involucrada una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

El percance ocurrió a un costado del monumento a Guadalupe Victoria, cuando la unidad de traslado circulaba procedente de Canatlán a un hospital privado de la avenida 5 de Febrero.

Justo en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio Y Felipe Pescador, se dio la encontronazo con una Chevrolet Tahoe, te resultaron con daños significativos en su parte frontal.

Por fortuna, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones graves, aunque fue necesario apoyo urgente para completar el traslado del paciente que llevaban en la ambulancia.

De los procedimientos vitales correspondientes se hizo cargo la Policía Vial.