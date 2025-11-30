Padre e hija se accidentan en cuatrimoto; él murió

Guadalupe Victoria, Dgo.

Un adulto murió y su hija de 8 años resultó lesionada en un accidente de cuatrimoto ocurrido el sábado por la noche en el municipio de Guadalupe Victoria; la defunción del varón se dio en cuestión de minutos.

El fallecido es Servando Esparza Sánchez, de 33 años de edad, mientras que la lesionada es su hija Guadalupe, quien fue llevada a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el poblado J. Guadalupe Rodríguez de la mencionada demarcación, cuando ambos usaban el vehículo, al parecer, de forma recreativa.

En un momento, el adulto perdió el control de la unidad motriz y ambos cayeron, lo que a él lo dejó inconsciente; vecinos llamaron de inmediato al número de emergencias y, desde la cabecera, fue enviada una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Por desgracia, al llegar el mayor de ellos ya no tenía signos vitales, por lo que se concentraron en la estabilización de la niña para llevarla a un centro médico.

De la escena quedó a cargo la Fiscalía General del Estado y el cuerpo de Servando fue llevado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.