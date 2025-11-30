Vecinos alertan por supuestos requerimientos de pago: documentos oficiales llegan a hogares pese a estar al día en impuestos

Durango, Dgo.— Vecinos de distintos fraccionamientos de la capital nos envían imágenes de este fin de semana luego de recibir, en sus domicilios, documentos elaborados en hojas tamaño oficio con membretes del gobierno municipal o estatal, en los que se les “invita” a ponerse al corriente en presuntos adeudos de impuestos.

El problema: muchos de ellos aseguran no tener ningún pendiente fiscal.

“Estoy al corriente y aun así me llegó”: denuncian vecinos

Habitantes de colonias y fraccionamientos como Jardines de Durango, Las Alamedas, Villas del Guadiana y Rinconada confirmaron que los documentos contienen sellos y lenguaje institucional, dando apariencia de oficialidad; sin embargo, no incluyen número de referencia fiscal, nombre del funcionario responsable, ni un desglose claro del adeudo, lo que genera aún más sospechas.

Varios ciudadanos aseguran haber acudido a revisar su situación directamente en cajas municipales o a través de plataformas oficiales, donde se les confirmó adeudos que no tenían conocimiento de tener.

Aunque aún no se ha confirmado quien distribuye dichos avisos, vecinos advierten que los documentos podrían estar aprovechando para realizar cobros que no necesariamente eran adeudos.

Contadores y especialistas consultados recomiendan no realizar pagos, no proporcionar datos personales y no acudir a direcciones que no coincidan con oficinas oficiales, hasta que las autoridades aclaren el origen de estas notificaciones.

Vecinos piden que tanto el municipio como el gobierno estatal informen si estos requerimientos provienen realmente de alguna dependencia o si se trata de usurpación de identidad institucional, como ha ocurrido en otros estados del país donde grupos han distribuido avisos falsos para obtener pagos indebidos.