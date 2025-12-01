🌥 Clima en Durango; Hoy y Mañana

☁️ Hoy (Lunes 1 de diciembre)

Condiciones actuales: lluvias leves, 20 °C. Clima: nublado durante gran parte del día. Temperaturas: máxima cerca de 20 °C, mínima alrededor de 11 °C. Recomendación: lleva paraguas o impermeable por si persisten lluvias ligeras; viste con algo abrigador para la noche.

☁️ Mañana (Martes 2 de diciembre)

Cielo: mayormente nublado. Temperaturas: rango similar al de hoy — máxima ~21 °C, mínima ~11 °C. Ambiente: un día fresco con clima gris, ideal para planear actividades bajo techo o llevar un suéter si sales temprano/tarde.

✅ Qué tomar en cuenta

El cielo nublado puede restar visibilidad, así que maneja con precaución, sobre todo si llueve. Las noches serán frías, así que conviene tener ropa de abrigo a mano. Si tenías planes al aire libre, conviene revisar bien horarios y potencial lluvia.

Si quieres, puedo revisar el pronóstico extendido (5–7 días) para Durango, con mapas de lluvia y consejos para tus actividades.