Atenderse diabetes cuesta hasta 47 mil pesos anuales

De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), en 2024 había 589 millones de personas adultas entre 20 y 79 años con diabetes a nivel mundial, una cifra en crecimiento alarmante, con posibilidad de alcanzar para el año 2050 hasta los 853 millones.

Consciente de ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de Brújula de Compra, publicó un estimado del gasto mensual que las personas con esta enfermedad realizan para atender los cuidados correspondientes.

La Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Procuraduría recopiló el precio mínimo, máximo y promedio de algunos medicamentos e insumos médicos con el programa Quién es Quién en los Precios, disponible en https://qqp.profeco.gob.mx/.

Si bien dichos gastos pueden ser esporádicos en productos como el glucómetro y el dispositivo de punción, o recurrentes como en insulina, metformina, lancetas, tiras reactivas y jeringas para la administración de medicamentos, el acumulado anual puede ir desde los $24,086.58 hasta los $46,949.10 pesos por persona.

El desglose del gasto anual estimado comprende la compra de un glucómetro con precio mínimo de $280.00 pesos y máximo de $1,706.00 y un dispositivo de punción de $83.00 o $139.00 pesos, con la consideración de que es una adquisición única por su larga vida útil.

Frente a tal diferencia de costos, la Procuraduría recuerda la importancia de comparar las diferentes opciones que se ofrecen en el mercado y elegir la más adecuada a las necesidades y presupuesto.

Respecto al gasto recurrente, se contempló la compra de una caja con un frasco ámpula de lantus insulina glargina con 10 mililitros de solución inyectable 100 UI/3.64 mg por $1,625.53 pesos o $3,069.00 para uso mensual y una caja con 60 tabletas de 500 mg/5mg de metformina con un costo mínimo de $18.00 y máximo de $137.00 pesos para su consumo por dos meses.

En el mismo monitoreo, la Procuraduría encontró la caja con 100 lancetas en un precio mínimo de $61.90 pesos y un máximo de $285.00, la caja con 50 tiras reactivas desde $295.00 hasta $581.00 pesos y la caja con 30 jeringas Ultra Fine 0.5 ml 31G x 8 mm para la administración de insulina en $146.79 y $187.00 pesos.

Para el estimado anual se determinó el consumo de una lanceta, una tira reactiva y una jeringa al día. No obstante, el artículo publicado en la Revista del Consumidor destaca la particularidad del tratamiento, pues cada persona debe seguir las indicaciones médicas de acuerdo a sus características y necesidades, por lo que el ejercicio de estos gastos es únicamente orientativo, así como los precios pueden tener variaciones a la fecha de publicación.

Cabe destacar que existen varios factores que intervienen en el desarrollo de la diabetes tipo 2, los cuales pueden ir desde la predisposición genética, los antecedentes familiares, origen étnico, hasta la edad, metabolismo, el sobrepeso u obesidad, la inactividad física, una alimentación poco saludable y el tabaquismo.

De modo preventivo y para disminuir los riesgos de complicaciones médicas derivadas de esta enfermedad, la Procuraduría recomienda a la población llevar un plan de alimentación adecuado a las necesidades y gustos, donde se pueden aprovechar frutas y verduras de temporada para maximizar presupuestos.

Asimismo, la institución recuerda a las personas que realizar actividad física habitualmente favorece un estilo de vida saludable al regular los niveles de glucosa. Para quienes viven con diabetes tipo 2, es importante observar la variación de esos niveles durante el día, esto contribuye al ajuste del tratamiento médico mediante personal profesional de la salud.