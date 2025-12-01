Aumentan los casos de usurpación de profesiones

Nutriólogos, médicos y abogados ejercen sin título ni cédula

Durango, Dgo.

Durango enfrenta un problema silencioso pero grave: la usurpación de profesiones. La Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop) advirtió que esta práctica va en aumento y ya afecta a casi el 90% de las áreas profesionales, donde se han detectado personas que ejercen sin contar con título ni cédula.

De acuerdo con el presidente de la Fecop, José Alberto Pérez, las áreas más vulneradas son nutrición, medicina y derecho, sectores en los que la falta de preparación y la práctica irregular pueden poner en riesgo la salud, el patrimonio y hasta la vida de la población.

A pesar de la magnitud del problema, casi no existen denuncias ni procedimientos legales, aun cuando la legislación vigente es clara: cualquier persona que ofrezca un servicio profesional debe exhibir su cédula, ya sea en consultorios, despachos, publicidad o plataformas digitales.

Pérez destacó que la ausencia de denuncias y la permisividad social han permitido que esta práctica se expanda sin consecuencias. “La ley existe, pero no se aplica porque no se denuncia”, señaló.

Ante ello, la Federación hizo un llamado directo a la ciudadanía: exigir la cédula profesional antes de contratar cualquier servicio, verificar la autenticidad del documento y reportar irregularidades ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de protegerse y frenar la proliferación de falsos profesionistas.

El organismo reiteró que combatir la usurpación es una medida de seguridad pública, pues contratar a personas sin preparación puede derivar en daños irreversibles, desde diagnósticos erróneos hasta problemas legales graves.

La Fecop insistió en que la denuncia ciudadana es clave para cerrar el paso a esta práctica que afecta la confianza y la integridad de las profesiones en Durango.