Dejó bloqueo carretero 6 mil mdp en pérdidas

Afectó estabilidad de precios y las operaciones diarias de empresas

Durango, Dgo.

Tras varios días de bloqueos carreteros en distintos puntos del país, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango celebró el retiro de las manifestaciones, aunque advirtió que las afectaciones económicas ya escalaron a niveles preocupantes.

De acuerdo con Sergio Sánchez López, presidente del organismo, si bien el sector empresarial nunca ha estado en contra del derecho a manifestarse, las interrupciones prolongadas en las principales rutas de carga generaron un impacto económico nacional cercano a los 6 mil millones de pesos, cifra que refleja retrasos en entregas, sobrecostos logísticos y presión directa al consumidor final.

Sánchez detalló que las interrupciones obligaron a modificar rutas y tiempos de traslado, lo que provocó incrementos de hasta 10% en los costos de fletes.

A ello se sumaron dificultades en el abasto de insumos y mercancías, afectando la estabilidad de precios y las operaciones diarias de las empresas, especialmente las micro y pequeñas, que dependen del flujo constante de productos para sostener su ingreso.

El líder empresarial subrayó que la limitación al libre tránsito terminó por golpear directamente el bolsillo de miles de familias que viven del comercio y los servicios.

Tras los encuentros entre autoridades federales, transportistas y productores, se definió un conjunto de acuerdos preliminares que buscan evitar nuevas crisis logísticas:

•Retiro de retenes estatales y municipales.

•Creación de una Fiscalía especializada para atender denuncias de transportistas y delitos carreteros.

•Cierre de veredas utilizadas como rutas de escape por grupos delincuenciales.

•Implementación de licencias plastificadas para mayor seguridad.

•Aceleración de citas para aptos médicos requeridos por operadores.

•Revisión del presupuesto para infraestructura carretera, ante el deterioro evidente en varios tramos.

•Análisis del presupuesto de seguridad carretera en próximas reuniones.

El presidente de Canaco Durango confió en que estos acuerdos se materialicen en acciones reales y permanentes, pues -dijo- las cadenas productivas no soportan nuevos episodios de paralización como los vividos esta semana.

“Esperamos que esto avance para bien de todos los mexicanos”, expresó Sánchez, al reiterar que el comercio seguirá atento al cumplimiento puntual de los compromisos pactados.