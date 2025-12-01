Diálogo directo de Congreso con alcaldes para eficientar recaudación 2026

Comisión de Hacienda analizó 29 leyes de ingresos,

Durante varias semanas de trabajo, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ha sostenido un diálogo directo con alcaldes y tesoreros para analizar sus propuestas de Leyes de Ingresos 2026, con el objetivo de fortalecer la planeación municipal y mejorar la recaudación de manera justa y eficiente.

A la fecha, las y los legisladores se han reunido con 29 de los 39 ayuntamientos, por lo que únicamente restan diez municipios por presentar y ampliar la información correspondiente.

Al respecto, la presidenta de la citada Comisión, Rocío Rebollo Mendoza destacó que este ejercicio ha permitido un análisis responsable y transparente, al recordar que son las y los propios alcaldes quienes conocen de primera mano la realidad económica y social de sus municipios.

Para llevar a cabo este proceso parlamentario, la Comisión integró cuatro paquetes de revisión, a fin de que cada presidenta y presidente municipal explicara de manera puntual los recursos que prevén recaudar durante el próximo ejercicio fiscal.

En este sentido, las y los legisladores han emitido diversas recomendaciones para fortalecer los ingresos propios de los municipios, como es incrementar el padrón de usuarios del servicio de agua potable, ya que en algunos casos solo se cobra al 40 por ciento del total de beneficiarios, a diferencia del impuesto predial, que registra una mayor eficiencia recaudatoria.

Asimismo, orientó a los ayuntamientos a coordinarse con Catastro del Estado para garantizar cálculos adecuados y justos en los cobros municipales, fortaleciendo así la estabilidad financiera municipal.

De esta manera, se tiene previsto que en esta semana concluya el proceso de revisión de las leyes de ingresos de los municipios.