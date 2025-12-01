Encontraron a motociclista inconsciente sobre  Bulevar Domingo Arrieta y Dolores del Río

Durango, Dgo.

Un hombre de entre 25 y 30 años de edad ingresó la madrugada de este lunes al Hospital General 450 con graves lesiones, incluyendo traumatismo craneoencefálico, tras sufrir un accidente vial de tipo caída de motocicleta. El lesionado, cuya identidad aún es desconocida, fue hallado inconsciente en la vía pública.

El ingreso al nosocomio se reportó cerca de las 01:53 horas de hoy a través del nodo de interconexión C5.

El varón fue localizado y atendido por paramédicos de la Cruz Roja en un parque ubicado en el cruce del Bulevar Domingo Arrieta y Dolores del Río, en la capital del estado.

Fue trasladado de urgencia al Hospital 450, donde se le diagnosticó con:

Traumatismo craneoencefálico moderado.

Policontundido (múltiples contusiones).

Debido a su estado de salud, el hombre no ha podido ser identificado. Las autoridades han difundido sus características físicas y vestimenta para que pueda ser reconocido por sus familiares:

Categoría Descripción Edad Aproximada 25 a 30 años Estatura 1.60 metros Piel Morena Cabello y Barba Negro Señas Particulares Tres tatuajes: dos en el pecho en forma de hojas de laurel y el tercero en la pierna derecha, también con forma de hojas de laurel. Vestimenta Pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, camisa blanca, tenis blancos y gorra negra.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de reconocer a la persona, se contacten de inmediato con el Hospital General 450 o las instancias de seguridad pública para notificar a sus familiares.