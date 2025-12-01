Más de 130 remisiones administrativas y 600 infracciones viales la semana pasada

Durango, Dgo.
La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) , dio a conocer los resultados del trabajo realizado por sus subdirecciones de Policía Preventiva y Policía Vial durante la semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2025.
El informe destaca un esfuerzo continuo para conservar a Durango en “orden, paz y tranquilidad”, priorizando a la ciudadanía.
La Subdirección de Policía Preventiva realizó un total de 136 remisiones por faltas administrativas.
En cuanto a los delitos, siete (7) personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por los siguientes presuntos ilícitos:
-
Violencia familiar (2)
-
Robo a negocio (2)
-
Lesiones (1)
-
Daños (1)
-
Robo a casa habitación (1)
La Subdirección de Policía Vial reportó un total de 628 infracciones durante la semana. Las principales causas de multa incluyeron:
-
Pasar la luz roja al conducir (209 infracciones).
-
Utilizar el teléfono celular al conducir (38 infracciones).
-
No utilizar el cinturón al conducir (38 infracciones).
Respecto a los operativos antialcohol, se realizaron 25 infracciones a conductores en estado de ebriedad. De estas, 23 fueron por segundo grado y 2 por primer grado.
La Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) brindó un total de 141 auxilios.
-
Violencia familiar (126 auxilios).
-
Violencia de pareja (15 auxilios).
El gobierno municipal reitera que el objetivo de estas acciones es mantener la seguridad y el orden en la ciudad.