Más de 130 remisiones administrativas y 600 infracciones viales la semana pasada

Durango, Dgo.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) , dio a conocer los resultados del trabajo realizado por sus subdirecciones de Policía Preventiva y Policía Vial durante la semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2025.

El informe destaca un esfuerzo continuo para conservar a Durango en “orden, paz y tranquilidad”, priorizando a la ciudadanía.

La Subdirección de Policía Preventiva realizó un total de 136 remisiones por faltas administrativas.

En cuanto a los delitos, siete (7) personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por los siguientes presuntos ilícitos:

Violencia familiar (2)

Robo a negocio (2)

Lesiones (1)

Daños (1)

Robo a casa habitación (1)

La Subdirección de Policía Vial reportó un total de 628 infracciones durante la semana. Las principales causas de multa incluyeron:

Pasar la luz roja al conducir (209 infracciones).

Utilizar el teléfono celular al conducir (38 infracciones).

No utilizar el cinturón al conducir (38 infracciones).

Respecto a los operativos antialcohol, se realizaron 25 infracciones a conductores en estado de ebriedad. De estas, 23 fueron por segundo grado y 2 por primer grado.

La Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) brindó un total de 141 auxilios.

Violencia familiar (126 auxilios).

Violencia de pareja (15 auxilios).

El gobierno municipal reitera que el objetivo de estas acciones es mantener la seguridad y el orden en la ciudad.