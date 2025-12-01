spot_img
lunes, diciembre 1, 2025

Más de 130 remisiones administrativas y 600 infracciones viales la semana pasada

Durango, Dgo.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) , dio a conocer los resultados del trabajo realizado por sus subdirecciones de Policía Preventiva y Policía Vial durante la semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2025.

El informe destaca un esfuerzo continuo para conservar a Durango en “orden, paz y tranquilidad”, priorizando a la ciudadanía.

La Subdirección de Policía Preventiva realizó un total de 136 remisiones por faltas administrativas.

En cuanto a los delitos, siete (7) personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por los siguientes presuntos ilícitos:

  • Violencia familiar (2)

  • Robo a negocio (2)

  • Lesiones (1)

  • Daños (1)

  • Robo a casa habitación (1)

La Subdirección de Policía Vial reportó un total de 628 infracciones durante la semana. Las principales causas de multa incluyeron:

  • Pasar la luz roja al conducir (209 infracciones).

  • Utilizar el teléfono celular al conducir (38 infracciones).

  • No utilizar el cinturón al conducir (38 infracciones).

Respecto a los operativos antialcohol, se realizaron 25 infracciones a conductores en estado de ebriedad. De estas, 23 fueron por segundo grado y 2 por primer grado.

La Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) brindó un total de 141 auxilios.

  • Violencia familiar (126 auxilios).

  • Violencia de pareja (15 auxilios).

El gobierno municipal reitera que el objetivo de estas acciones es mantener la seguridad y el orden en la ciudad.

