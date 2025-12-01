Programas para el Bienestar benefician a más de 32 millones de mexicanos en 2025

Ciudad de México.

En el marco del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno de México destinará una cifra histórica de un billón de pesos en 2026 para los Programas para el Bienestar.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que, en 2025, la inversión social de su gobierno alcanzó los 850 mil millones de pesos (mdp). Con esta cifra, los Programas para el Bienestar han beneficiado de forma directa a 32 millones 836 mil mexicanas y mexicanos, con la meta de alcanzar los 33 millones 391 mil beneficiarios antes de que finalice el año.

La Presidenta Sheinbaum Pardo puntualizó en su conferencia matutina que este aumento en la inversión social es posible gracias a la Austeridad Republicana y la honestidad, asegurando que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios.

Al conmemorar los siete años de gobierno, la Presidenta Sheinbaum recordó los logros alcanzados durante la Cuarta Transformación:

Pobreza: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Empleo: Se tiene una de las tasas más bajas de desocupación.

Economía: Récord en Inversión Extranjera Directa (IED).

Salario Mínimo: 125% de aumento al salario mínimo.

Seguridad: Reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso en 13 meses.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció los calendarios de registro para las pensiones sociales:

Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: El registro se abrirá del 1 al 13 de diciembre en un horario de lunes a sábado de 10 am a 4 pm. El registro se organizará según la primera letra del primer apellido.

Beca de Apoyo para Transporte “Gertrudis Bocanegra”: Como parte del Plan Michoacán, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que el registro para esta beca de Educación Superior se abrirá del 15 al 21 de diciembre.

La secretaria Montiel Reyes destacó que la inversión social en apoyos directos en 2025 ha sido de 579 mil 392.5 mdp, beneficiando a más de 18.4 millones de derechohabientes a través de diversos programas.