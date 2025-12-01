Realizan trabajos de conservación a material arqueológico orgánico del Museo Regional

El proceso consiste en limpieza, flexibilización, consolidación y una reintegración estructural de los elementos. Además, un informe de laboratorio que enriquecerá el guion museográfico de las piezas.

Como parte de la colaboración que por primera vez se desarrolla entre el Centro INAH Durango y la Coordinación Nacional de Conservación del PatrimonioCulturalcon el Museo Regional de Durango-UJED “Ángel Rodríguez Solórzano”, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y conservación de piezas arqueológicas elaboradas con materiales vegetales. Estas acciones se realizan gracias al interés del rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Ramón García Rivera, y de la directora del museo, Elia Torres Morelos, quienes han impulsado esta coordinación institucional.

Gloria Martha Sánchez Valenzuela, restauradora perito de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que está a cargo del laboratorio de conservación de patrimonio arqueológico de origen orgánico, y en este momento también inorgánico, en la Ciudad de México, y que esta intervención es resultado de una comunicación directa y colaborativa con la UJED y el Museo Regional. Señaló que los materiales orgánicos son especialmente susceptibles al deterioro por el paso del tiempo, la resequedad y la pérdida de flexibilidad.

Debido a esta fragilidad, algunas fibras tienden a quebrarse o perder material de manera gradual, por lo que la atención oportuna resulta indispensable. Según el diagnóstico realizado, las piezas que pueden ser trasladadas a los laboratorios en la Ciudad de México recibirán tratamiento especializado y, una vez finalizada la intervención, serán reintegradas al Museo en condiciones óptimas para su exposición y resguardo.

La restauradora detalló que el proceso de conservación incluye la eliminación del polvo acumulado durante años mediante una limpieza superficial y, posteriormente, una limpieza más profunda para recuperar la visibilidad de las características originales. Después se aplica un tratamiento de flexibilización que permite que las fibras recuperen humedad y reduzcan su riesgo de fractura. En las áreas con daños se realiza una consolidación estructural para fijar y reintegrar elementos, e incluso reponer aquellos que ya se han perdido.

Finalmente, Sánchez Valenzuela explicó que, ya en laboratorio, se llevan a cabo estudios adicionales para analizar la técnica de manufactura, el tipo de fibras, la presencia de pigmentos o colorantes y otros aspectos que permitan comprender mejor la elaboración de las piezas. Todo este trabajo se entrega con un informe que aportará información valiosa para enriquecer el guion museográfico del Museo Regional de la UJED.