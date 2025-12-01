Subirá precio del pan a partir del lunes

Por incremento en insumos como harina, azúcar, huevo y lácteos

Afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Durango (Canainpa), dieron a conocer que varios de sus productos tendrán un ajuste en sus precios a partir del lunes 1 de diciembre.

Esto ya que desde 2023 algunos establecimientos han mantenido sus precios sin cambios, pero los costos de insumos y materia prima como: harina, levadura, grasas, azúcar, huevo, lácteos, saborizantes y colorantes han seguido aumentando, lo que complica su operatividad.

Ante ello se han visto forzados a incrementar los precios, buscando la mejor estrategia para que no impacte seriamente el bolsillo de los duranguenses.

Pese a que la temporada de fin de año es buena para la industria panificadora, donde las ventas llegan a incrementarse entre 20 a 25 por ciento, por el clima y mayor demanda de pan por las reuniones o cenas navideñas, se prevé que dicho aumento al producto sea de entre 50 centavos a 1 peso, en el caso del pan de dulce.