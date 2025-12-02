🌬️🌧️ ¡Durango helado!

El Frente Frío No. 17 nos cayó de golpe y hoy la ciudad despertó nublada, lluviosa y con ese frío que cala hasta el alma.

🌡️ Temperaturas:

Amanecer: 14°C con sensación más baja por la humedad Tarde: 20–22°C, pero el cielo seguirá cerrado Sierra: hasta –10°C y riesgo de heladas o aguanieve

🌧️ ¿Lluvia?

Sí… lloviznas intermitentes desde la madrugada y calles húmedas todo el día.

❄️ Zonas altas:

Municípios serranos en alerta por frío extremo y carreteras que podrían amanecer heladas.

🧣 Recomendación del día:

Saca la chamarra gruesa, guarda el orgullo y ponte doble calcetín.

El invierno llegó antes que el espíritu navideño.

Durango hoy: frío, gris… y con aroma a tierra mojada.