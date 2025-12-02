🌬️🌧️ ¡Durango helado!

El Frente Frío No. 17 nos cayó de golpe y hoy la ciudad despertó nublada, lluviosa y con ese frío que cala hasta el alma.
🌡️ Temperaturas:
Amanecer: 14°C con sensación más baja por la humedad Tarde: 20–22°C, pero el cielo seguirá cerrado Sierra: hasta –10°C y riesgo de heladas o aguanieve
🌧️ ¿Lluvia?
Sí… lloviznas intermitentes desde la madrugada y calles húmedas todo el día.
❄️ Zonas altas:
Municípios serranos en alerta por frío extremo y carreteras que podrían amanecer heladas.
🧣 Recomendación del día:
Saca la chamarra gruesa, guarda el orgullo y ponte doble calcetín.
El invierno llegó antes que el espíritu navideño.
Durango hoy: frío, gris… y con aroma a tierra mojada.