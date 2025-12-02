Agonizó tres semanas tras caer de su moto por hacer un “caballito”

Durango, Dgo.

Luego de tres semanas de agonía murió un quincuagenario que se accidentó a bordo de su motocicleta en la colonia San Carlos; según un joven que fue impactado por el ahora occiso, el percance se derivó de un “caballito” realizado justamente por la víctima fatal.

El fallecido es el señor Martín Ángel Reyes de 51 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la colonia Ciénega y era el propietario de la Itálika FT-125 en la que se accidentó.

Los datos del informe oficial indican que fue el domingo 9 de noviembre cuando se solicitó apoyo médico en la primera de las colonias mencionadas, tras un choque entre motocicletas.

Al llegar, las autoridades se encontraron con Martín malherido y con golpes leves a Joel Edgardo, de 16 años, quien explicó a los agentes que había sido chocado en su motocicleta Vento por Martín, que perdió el control en medio de un “caballito”.

Dadas las lesiones de la víctima, se le trasladó de urgencia al Hospital General 450, donde se logró su estabilización.

Sin embargo, las lesiones que sufrió eran muy graves y al paso de los días su condición no evolucionó como se deseaba. Este martes 2 de diciembre, se confirmó su fallecimiento.